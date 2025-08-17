Köln verhindert Blamage im DFB-Pokal

Bundesligist 1. FC Köln und Zweitligist Schalke 04 haben mit späten Siegen ein Aus in der 1. DFB-Pokal-Runde vermieden.
Die Kölner drehten auswärts bei Drittligist Jahn Regensburg einen 0:1-Rückstand mit zwei Toren in der Nachspielzeit in einen 2:1-Erfolg. Das von Miron Muslic betreute Schalke musste bei Lok Leipzig (4. Liga) in die Verlängerung, wo man schließlich mit 1:0 gewann. Borussia Mönchengladbach mühte sich bei Delmenhorst (5. Liga) zu einem 3:2.
Die Kölner lagen beim Underdog nach 66 Minuten 0:1 hinten, neun Minuten später wurde Florian Kainz eingewechselt. Der ÖFB-Internationale sah, wie seine Mannschaft durch äußerst späte Treffer von Ex-Austria-Wien-Spieler Eric Martel (96.) und Isak Johannesson (98.) mit viel Glück eine Blamage abwendete. Bei den Regensburgern spielten der Salzburger Felix Strauß und der Vorarlberger Leo Mätzler durch.
Rassismusverdacht in Leipzig
Schalke und Muslic wurden unterdessen in Leipzig durch ein Tor von Bryan Lasme (107.) in der Verlängerung erlöst. Die Partie war zwischenzeitlich wegen eines mutmaßlichen Rassismus-Zwischenfalls unterbrochen worden.
Beim knappen Sieg der Gladbacher glänzte ÖFB-Teamspieler Kevin Stöger mit zwei Torvorlagen, die jeweils Robin Hack verwertete. Beim 5:0-Sieg von Karlsruhe beim ZFC Meuselwitz (4. Liga) erzielte der Wiener Christoph Kobald den fünften Treffer des Zweitligisten (56.). Keine Blöße gab sich Eintracht Frankfurt beim 5:0 beim FV Engers 05 (5. Liga).
