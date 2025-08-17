Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auch Schalke im Glück

Köln verhindert Blamage im DFB-Pokal

Fußball International
17.08.2025 19:26
Florian Kainz durfte mit Köln spät jubeln.
Florian Kainz durfte mit Köln spät jubeln.(Bild: GEPA)

Bundesligist 1. FC Köln und Zweitligist Schalke 04 haben mit späten Siegen ein Aus in der 1. DFB-Pokal-Runde vermieden.

0 Kommentare

Die Kölner drehten auswärts bei Drittligist Jahn Regensburg einen 0:1-Rückstand mit zwei Toren in der Nachspielzeit in einen 2:1-Erfolg. Das von Miron Muslic betreute Schalke musste bei Lok Leipzig (4. Liga) in die Verlängerung, wo man schließlich mit 1:0 gewann. Borussia Mönchengladbach mühte sich bei Delmenhorst (5. Liga) zu einem 3:2.

Lesen Sie auch:
Jubel beim Hamburger SV
Krimi im DFB-Pokal
HSV und Bochum wenden Blamage noch ab
16.08.2025
DFB-Pokal- 1. Runde
Blamage! Österreicher-Klub fliegt zum Cup-Auftakt
15.08.2025

Die Kölner lagen beim Underdog nach 66 Minuten 0:1 hinten, neun Minuten später wurde Florian Kainz eingewechselt. Der ÖFB-Internationale sah, wie seine Mannschaft durch äußerst späte Treffer von Ex-Austria-Wien-Spieler Eric Martel (96.) und Isak Johannesson (98.) mit viel Glück eine Blamage abwendete. Bei den Regensburgern spielten der Salzburger Felix Strauß und der Vorarlberger Leo Mätzler durch.

Rassismusverdacht in Leipzig
Schalke und Muslic wurden unterdessen in Leipzig durch ein Tor von Bryan Lasme (107.) in der Verlängerung erlöst. Die Partie war zwischenzeitlich wegen eines mutmaßlichen Rassismus-Zwischenfalls unterbrochen worden.

Kevin Stöger (hier ein Bild aus der Vorsaison) glänzte als zweifacher Assistgeber bei Gladbach.
Kevin Stöger (hier ein Bild aus der Vorsaison) glänzte als zweifacher Assistgeber bei Gladbach.(Bild: AFP/APA/INA FASSBENDER)

Beim knappen Sieg der Gladbacher glänzte ÖFB-Teamspieler Kevin Stöger mit zwei Torvorlagen, die jeweils Robin Hack verwertete. Beim 5:0-Sieg von Karlsruhe beim ZFC Meuselwitz (4. Liga) erzielte der Wiener Christoph Kobald den fünften Treffer des Zweitligisten (56.). Keine Blöße gab sich Eintracht Frankfurt beim 5:0 beim FV Engers 05 (5. Liga).

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
190.859 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
131.863 mal gelesen
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Medien
Neuer Ö3-Star: Das sind die Kandidaten im Rennen
130.229 mal gelesen
Die Entscheidung um die Nachfolge für Robert Kratky soll bald getroffen werden – die besten ...
Außenpolitik
Fiasko in Alaska: Europa wird den Preis zahlen
1977 mal kommentiert
Putins Mienenspiel beim Gipfel mit Trump sagte viel aus. Am Ende aber verließ er Alaska mit ...
Außenpolitik
Trump: „Es liegt jetzt wirklich an Selenskyj“
1885 mal kommentiert
Live im TV hieß es plakativ: „Pursuing peace“ („nach Frieden streben“) – doch vieles blieb ...
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
1704 mal kommentiert
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Mehr Fußball International
Auch Schalke im Glück
Köln verhindert Blamage im DFB-Pokal
Dank Eckballtor
Arsenal triumphiert zum Auftakt gegen Man United
Premier-League-Auftakt
Glasner-Elf punktet gegen Klub-WM-Sieger Chelsea
Stürmer vor Transfer
Angelt sich Werder bald nächsten ÖFB-Teamspieler?
Der Oberschenkel!
Bitter! ÖFB-Teamstar fällt wochenlang verletzt aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf