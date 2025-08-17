Köln verhindert Blamage im DFB-Pokal

Die Kölner drehten auswärts bei Drittligist Jahn Regensburg einen 0:1-Rückstand mit zwei Toren in der Nachspielzeit in einen 2:1-Erfolg. Das von Miron Muslic betreute Schalke musste bei Lok Leipzig (4. Liga) in die Verlängerung, wo man schließlich mit 1:0 gewann. Borussia Mönchengladbach mühte sich bei Delmenhorst (5. Liga) zu einem 3:2.