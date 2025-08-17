Brexit-Architekt will Großbritannien übernehmen

Nigel Farage, dunkler Anzug, Mikrofon in der Hand, Brandreden über Chaos auf britischen Straßen – und im Publikum kann man einen Penny fallen hören. Er hat es wieder geschafft: „Reform UK“, die Partei, die einst als Brexit Party begann, ist zurück – lauter, schärfer, omnipräsent. Farage liebt diese Auftritte, neun Jahre nach dem Referendum zum Austritt Großbritanniens aus der EU fletscht der Politiker genüsslich die Zähne, zeigt sein charmantestes Lächeln – und sieht sich auf der Siegerstraße.