Wanderin überlebte in Osttirol 150-Meter-Absturz

Der Unfall ereignete sich Sonntagnachmittag kurz vor 13 Uhr. Die Frau war mit Bekannten von der Adlerlounge auf den Gorner gestiegen. Beim Abstieg vom Gipfen passierte es. Die Frau stürzte und kam über den Weg hinaus. „Sie stürzte in der Folge 150 Meter über ein rund 30 Grad steiles Wiesengelände ab und blieb auf einem Schotterweg schwer verletzt liegen“, informiert die Polizei.