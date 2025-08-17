Wanderin überlebte in Osttirol 150-Meter-Absturz

Wieder ein Horrorunfall in den Tiroler Bergen. Betroffen war eine 66-Jährige aus Polen. Die Wanderin stürzte Sonntag beim Abstieg vom Gorner bei Matrei in Osttirol 150 Meter in die Tiefe. Doch sie überlebte.
Der Unfall ereignete sich Sonntagnachmittag kurz vor 13 Uhr. Die Frau war mit Bekannten von der Adlerlounge auf den Gorner gestiegen. Beim Abstieg vom Gipfen passierte es. Die Frau stürzte und kam über den Weg hinaus. „Sie stürzte in der Folge 150 Meter über ein rund 30 Grad steiles Wiesengelände ab und blieb auf einem Schotterweg schwer verletzt liegen“, informiert die Polizei.
Andere Wanderer kamen der 66-Jährige zu Hilfe und alarmierten Rettungskräfte. Die Schwerverletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber geborgen und in die Klinik Innsbruck eingeliefert.
