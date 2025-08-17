LIVE ab 17 Uhr: SK Rapid trifft auf den SCR Altach

„Wir müssen dieselbe Energie auf den Platz bringen!“

Unter Trainer Peter Stöger hat man in sieben Spielen sechs Erfolge gefeiert und noch keine Niederlage erlitten. Das soll auch heute so bleiben. „Wir müssen dieselbe Energie auf den Platz bringen wie in der zweiten Hälfte in Dundee“, forderte Tormann Niklas Hedl.