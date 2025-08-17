LIVE ab 17 Uhr: SK Rapid trifft auf den SCR Altach

3. Runde in Österreichs Bundesliga: Der SK Rapid empfängt den SCR Altach. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Rapid geht mit breiter Brust ins Heimspiel gegen Altach. Zwar kostete das „Nachsitzen“ in der Conference-League-Quali bei Dundee United Kraft, der Aufstieg macht das aber wett. „Das war ein moralisch hochwertiger Sieg, einfach top für die Gemeinschaft“, urteilte Sportdirektor Markus Katzer.
„Wir müssen dieselbe Energie auf den Platz bringen!“
Unter Trainer Peter Stöger hat man in sieben Spielen sechs Erfolge gefeiert und noch keine Niederlage erlitten. Das soll auch heute so bleiben. „Wir müssen dieselbe Energie auf den Platz bringen wie in der zweiten Hälfte in Dundee“, forderte Tormann Niklas Hedl.
„Wir haben an Qualität gewonnen!“
Rapids Plus ist nicht nur die gute Stimmung, sondern auch die Breite im Kader. „Wir haben an Qualität gewonnen. Und in den jüngsten zwei Spielen waren Spieler, die von der Bank gekommen sind, entscheidend.“
Altach-Coach Fabio Ingolitsch machte sich „ganz wenig Sorgen, dass sie eine schlagkräftige Gruppe auf den Platz kriegen“. Auch er und seine Truppe gehen mit viel Selbstvertrauen ins „Highlight-Spiel“. Ein 2:0 beim WAC und das 1:0 über Aufsteiger Ried bedeuten den besten Saisonstart in der Bundesliga seit 2016/17.
