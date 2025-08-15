Neuer Ö3-Star: Das sind die Kandidaten im Rennen

Wer die besten Karten im Nachfolge-Poker hat

Regelmäßig spielt Philipp Hansa im Ö3-„Wecker“ „Hansa fehlen die Worte“. Dabei erklärt er Begriffe, ohne das richtige Wort selbst zu nennen. Für jeden Begriff, der erraten wird, gibt’s zehn Euro. Jede vierte Woche ist der 36-jährige gebürtige Grazer bereits jetzt schon der Co-Moderator der Morgensendung, dann, wenn Kratky seine freie Woche hat, oder auch länger, wenn Kratky im Urlaub war.