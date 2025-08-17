Austria-Fans toben: „Haben die Schnauze voll“

Weshalb die Luft für Trainer Stephan Helm immer dünner wird. Sportvorstand Jürgen Werner stärkte dem 42-Jährigen den Rücken. „Ich bin überzeugt, dass die Erfolgserlebnisse wieder kommen werden. Die Trainerdiskussion ist kein Thema.“ Dass man im violetten Lager aber nicht immer die gleiche Meinung teilt, ist kein Geheimnis. Nicht jeder traut Helm zu, dass er das Ruder noch herumzureißen kann! „Wir haben genug Chancen, machen sie aber nicht. Die Kritik ist berechtigt, das hat sich keiner so vorgestellt“, meint Helm.