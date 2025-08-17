Vorteilswelt
Beachvolleyball

Klinger-Schwestern im Montreal-Viertelfinale out

Sport-Mix
17.08.2025 14:03
Dorina und Ronja Klinger
Dorina und Ronja Klinger(Bild: GEPA)

Die Beachvolleyballerinnen Dorina und Ronja Klinger sind am Samstag (Ortszeit) beim Elite-16-Turnier in Montreal im Viertelfinale ausgeschieden!

Im Duell mit den brasilianischen Paris-Olympia-Siegerinnen Ana Patricia/Duda gab es ein 0:2 (-14,-18).

Damit kamen die steirischen Schwestern wie heuer davor zweimal auf dieser Turnier-Ebene auf Rang fünf, einmal waren sie Vierte geworden.

Christoph Dressler/Philipp Waller und Robin Seidl/Alexander Huber hatten die Quali verpasst.

