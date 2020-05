„Krone“-Redakteur blickte hinter die Kurz-Kulisse

Es ist eine Art Schattenmänner-Allianz, denn zum Großteil sind es Männer zwischen 30 und Anfang 40, denen im System Kurz die relevanten Aufgaben zukommen. Ob Kommunikation, Medien, Organisation, Kampagnen, Social-Media oder Politstrategie: Sebastian Kurz hat für jeden Bereich den aus seiner Sicht besten Kopf. „Ich will immer Leute um mich haben, die irgendwas können, wofür ich sie bewundere“, sagt er selbst in dem Buch. Axel Melchior, der von Anfang an eng an seiner Seite stand und mittlerweile Generalsekretär der ÖVP ist, beschreibt die türkise Maschinerie so: „Jeder hat in unserem Team seinen Platz, jeder hat seine Stärke, und keiner ist dem anderen einen Zentimeter neidig. So funktionieren wir.“