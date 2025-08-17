Um 100 km/h zu schnell: Raser verlor sein Bike

Das zu schnelle Fahren wurde für den 24-Jährigen daher richtig kostspielig: Neben dem Verlust seines Bikes, welches mit hoher Wahrscheinlichkeit unter dem eigentlichen Wert versteigert wurde, musste er auch die Kosten für die Abschleppung und die Unterbringung des Fahrzeugs bis zur Versteigerung zahlen – etwas mehr als 1000 Euro in Summe. Dazu kommt noch die Geldstrafe in Höhe von etwas mehr als 2000 Euro. Und seinen Führerschein ist der 24-Jährige auch über einen längeren Zeitraum los.