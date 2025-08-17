Um 100 km/h zu schnell: Raser verlor sein Bike

Einmal richtig Gas geben kostete einen Flachgauer (24) seinen Führerschein, sein motorisiertes Zweirad und mehr als 3000 Euro an Kosten und Strafzahlungen. Geblitzt wurde er schon im März auf der Obertrumer Landesstraße. Es ist die erste Versteigerung eines beschlagnahmten Raser-Fahrzeuges in Salzburg.
Das Land Salzburg hat zum ersten Mal ein Fahrzeug versteigert, mit dem gerast wurde: Es handelt sich dabei um ein Motorrad, mit dem ein Flachgauer (24) im März auf der Obertrumer Landesstraße viel zu schnell über den Asphalt gedonnert ist. Nämlich um 100 km/h zu schnell: Der Biker war mit 170 in einem 70er-Bereich unterwegs und wurde geblitzt.
Im März geblitzt, im August versteigert
Bei der Auswertung der Blitzer-Strafen fiel in der zuständigen Bezirkshauptmannschaft die außergewöhnliche Tempo-Sünde auf. Die Behörde entschloss sich mit dem Strafbescheid auch das Zweirad des Lenkers vorläufig zu beschlagnahmen. Die Strafe erreichte den Lenker im Mai, etwa zwei Monate nach dem Blitzen. Dagegen hat der 24-Jährige auch keine Beschwerde eingereicht – daher wurde die Beschlagnahme des Fahrzeugs nach Ablauf der entsprechenden Frist rechtskräftig. Kürzlich erfolgte die Versteigerung der Maschine: um rund 2500 Euro.
Das zu schnelle Fahren wurde für den 24-Jährigen daher richtig kostspielig: Neben dem Verlust seines Bikes, welches mit hoher Wahrscheinlichkeit unter dem eigentlichen Wert versteigert wurde, musste er auch die Kosten für die Abschleppung und die Unterbringung des Fahrzeugs bis zur Versteigerung zahlen – etwas mehr als 1000 Euro in Summe. Dazu kommt noch die Geldstrafe in Höhe von etwas mehr als 2000 Euro. Und seinen Führerschein ist der 24-Jährige auch über einen längeren Zeitraum los.
