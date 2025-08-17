Putins „Friedensplan“ gleicht einer Kapitulation

Während die Öffentlichkeit nach wie vor nicht über Details des Gesprächs zwischen Trump und Putin in Anchorage unterrichtet wird, gaben nun zwei mit den russischen Überlegungen vertraute Personen erste Informationen preis. Demnach müsste die Ukraine ihre Truppen vollständig aus den östlichen Regionen Donezk und Luhansk abziehen. Im Gegenzug würde Russland die Frontlinien in den südlichen Regionen Cherson und Saporischschja einfrieren. Darüber hinaus fordert Putin eine formelle Anerkennung der russischen Souveränität über die 2014 annektierte Krim und einen Verzicht der Ukraine auf eine NATO-Mitgliedschaft. Mit einem echten Frieden hat das jedenfalls nichts zu tun – es ist eine Kapitulation der Ukraine.