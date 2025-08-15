Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neuer AMS-Bericht

Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch

Wien
15.08.2025 06:00
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich durch.(Bild: Frank Gärtner - stock.adobe.com)

Flüchtlinge fallen bei Deutsch-Schulungen absichtlich durch, um keine schlecht bezahlten Jobs annehmen zu müssen. Zu dieser Erkenntnis kommt nun das AMS selbst.

0 Kommentare

Ohne Deutsch kein Job. Dieser wichtige Baustein zur Integration versperrt dem Arbeitsmarktservice als riesiger Brocken nun selbst den Weg. Denn: Etliche Flüchtlinge spielen bei Sprachkursen absichtlich die Dummen, vergeigen bewusst alle Schulungen, nur um danach keinen Job annehmen zu müssen, der finanziell unter den Leistungen liegt, die sie fürs Nichtstun sowieso bekommen. Das ist nicht die These rechter Parteien, sondern eine Feststellung des AMS selbst.

“Zentrales Problem sind die niedrigen Löhne“
Zu finden im neuen Bericht „Neue Geflüchtete aus Syrien am österreichischen Arbeitsmarkt“. Konkret ab Seite 122. „Eine syrische Befragte, die in Syrien Medizin studiert hatte und in der Türkei als Kinderärztin tätig war, äußerte sich in diesem Zusammenhang kritisch über die erlebte Praxis, Syrerinnen vorschnell auf niedrig qualifizierte Jobs wie Reinigungskräfte festzulegen, ohne ihre tatsächlichen Qualifikationen zu berücksichtigen“, ist zu lesen. Und weiter: „Infolgedessen berichtete sie, dass einige Personen absichtlich Deutschkurse nicht bestünden, um einer solchen Beschäftigung zu entgehen. Ein zentrales Problem sind dabei die niedrigen Löhne, die nicht ausreichen, um den Lebensunterhalt zu sichern.“

Herzlich willkommen zum AMS
Herzlich willkommen zum AMS(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH / APA / picturedesk.com)

Dabei ist die unzufriedene Medizinerin ein Randphänomen, denn laut aktueller Auswertung des Österreichischen Integrationsfonds haben zwei von drei Asyl- und subsidiär Schutzberechtigten einen Alphabetisierungsbedarf, 44 Prozent davon sind reine Analphabeten.

Die Bereitschaft vieler Flüchtlinge, „niedrig qualifizierte Jobs“ anzunehmen, hält sich wohl auch deswegen in Grenzen, weil für Nichtstun auch so automatisch Geld fließt. Das AMS selbst will dieses Urteil in dieser Eindeutigkeit nicht teilen und meint: „Sowohl Arbeitslosengeld als auch Mindestsicherung sind variable Größen, die von einer Vielzahl von Faktoren, vor allem von der Anzahl der im Haushalt lebenden Personen, abhängen. Eine pauschale Aussage ist in dieser Allgemeinheit nicht möglich.“

Sanktionen nur bei klarem Nachweis möglich
Deutschkurs-Boykott als neue Maßnahme, um sich vor unbequemen Jobs zu drücken. „Wahrscheinlich gibt es den einen oder anderen Einzelfall, aber wahrnehmbares Phänomen ist das keines“, erklärt das Arbeitsmarktservice zum eigenen Bericht, um dann widersprüchlich festzustellen: „Eine Sanktion ist nur möglich, wenn eindeutig festgestellt werden würde, dass eine Person den Prüfungserfolg absichtlich vereitelt.“ Was dem AMS nicht möglich ist.

Interessant wäre dennoch die Zahl, wie vielen Personen das Arbeitlosengeld wegen verbockter Deutschkurse gesperrt werden musste. Antwort AMS: „Auswertungen zu Sperren können wir erst ab Donnerstag nächster Woche wieder zur Verfügung stellen.“ Und damit heißt es: Ab ins besonders lange Wochenende.

Porträt von Michael Pommer
Michael Pommer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
21° / 35°
Symbol wolkenlos
Wien 11. Simmering
19° / 35°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
20° / 35°
Symbol wolkenlos
Wien 19. Döbling
19° / 35°
Symbol wolkenlos
Wien 21. Floridsdorf
16° / 35°
Symbol wolkenlos

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
139.729 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Ausland
Jesolo: Menschenkette suchte nach vermisstem Bub
114.103 mal gelesen
An diesem Küstenabschnitt wurde intensiv nach dem Sechsjährigen gesucht.
Wien
Installateur im Krankenstand auf Heimaturlaub
110.264 mal gelesen
Krone Plus Logo
Im Krankenstand darf der Installateur offiziell in seine Heimat Mazedonien reisen.
Außenpolitik
Merz und Selenskyj diktieren Putin diese 5 Punkte
1725 mal kommentiert
Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (re.) hat am Mittwoch gemeinsam mit Wolodymyr Selenskyj ...
Außenpolitik
Orbán sicher: „Russland hat diesen Krieg gewonnen“
1533 mal kommentiert
Im vergangenen Jahr besuchte Orbán den Kremlführer in Moskau.
Innenpolitik
260.000 Euro Steuergeld für Kassenchef-Wellness
965 mal kommentiert
Teambuilding-Aktivitäten im Vier-Sterne-Superior-Hotel für die ÖGK-Spitze
Mehr Wien
Neuer AMS-Bericht
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
Krone Plus Logo
„Krone“-Bädertest
„Hier gibt es weder Schlägereien noch Streit“
Nach 0:2-Rückstand
Rapid gewinnt Elferkrimi bei Dundee und steigt auf
2200 Euro Schulkosten
Eltern ächzen unter den enormen Zusatzausgaben
Skurriler Diebstahl
Legendäres „Nach Kärnten“-Schild auf A2 gestohlen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf