Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch

“Zentrales Problem sind die niedrigen Löhne“

Zu finden im neuen Bericht „Neue Geflüchtete aus Syrien am österreichischen Arbeitsmarkt“. Konkret ab Seite 122. „Eine syrische Befragte, die in Syrien Medizin studiert hatte und in der Türkei als Kinderärztin tätig war, äußerte sich in diesem Zusammenhang kritisch über die erlebte Praxis, Syrerinnen vorschnell auf niedrig qualifizierte Jobs wie Reinigungskräfte festzulegen, ohne ihre tatsächlichen Qualifikationen zu berücksichtigen“, ist zu lesen. Und weiter: „Infolgedessen berichtete sie, dass einige Personen absichtlich Deutschkurse nicht bestünden, um einer solchen Beschäftigung zu entgehen. Ein zentrales Problem sind dabei die niedrigen Löhne, die nicht ausreichen, um den Lebensunterhalt zu sichern.“