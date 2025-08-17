Syrer: Flüchtlingswelle meist in Arbeitslosigkeit

Andere Bundesländer schöner, aber in Wien mehr Geld

Ein Syrer berichtet: „Services und finanzielle Unterstützungsleistungen sind in Wien besser als in anderen Bundesländern. Aber andere Bundesländer finde ich schöner als Wien. Familien, die aus Oberösterreich nach Wien umziehen, begründen dies damit, dass die finanzielle Unterstützung in Wien besser ist.“ Sogar in der syrischen Gesellschaft stößt das auf Kritik. Ein Syrer aus Oberösterreich: „Viele sind in Wien von Sozialleistungen abhängig, und das gefällt mir nicht. Ich möchte arbeiten und mein eigenes Geld verdienen.“