Wen juckts: Bad bleibt trotz Parasitenbefall offen

Das Naturbad Mockritz in Dresden hat seit Kurzem mit ungebetenen „Badegästen“ zu kämpfen, allerdings sind diese nicht menschlicher Natur. Vielmehr finden sich Zerkarien in dem Gewässer, also Larven von Saugwürmern. Die mikroskopisch kleinen Parasiten befallen eigentlich Wasservögel und Wasserschnecken und sind für Menschen harmlos. Allerdings können sie unangenehme Begleiterscheinung nach einem Bad im kühlen Nass mit sich bringen und eine sogenannte Badedermatitis, also einen juckenden Hautausschlag, auslösen.