Dafür gibts Rabatt!
Wen juckts: Bad bleibt trotz Parasitenbefall offen
Nicht nur das Wetter kann im Sommer den Badespaß gehörig trüben. Gerade Naturgewässer können rasch zur Brutstätte von Algen, Bakterien und Parasiten werden. Ein Freibad in Deutschland hatte mit einem ebensolchen Befall zu kämpfen, versuchte, mit Maßnahmen dagegen vorzugehen, scheiterte – und macht jetzt das Beste daraus. Für wagemutige Wasserratten gibt es einfach Rabatt.
Das Naturbad Mockritz in Dresden hat seit Kurzem mit ungebetenen „Badegästen“ zu kämpfen, allerdings sind diese nicht menschlicher Natur. Vielmehr finden sich Zerkarien in dem Gewässer, also Larven von Saugwürmern. Die mikroskopisch kleinen Parasiten befallen eigentlich Wasservögel und Wasserschnecken und sind für Menschen harmlos. Allerdings können sie unangenehme Begleiterscheinung nach einem Bad im kühlen Nass mit sich bringen und eine sogenannte Badedermatitis, also einen juckenden Hautausschlag, auslösen.
Fachfirma rückte zur chemischen Reinigung an
Um den Gästen das zu ersparen, wurde seitens des Bades am Donnerstag eine Fachfirma damit beauftragt, das Wasser chemisch zu reinigen, wie mehrere Medien berichteten. Doch letztlich behielten die Parasiten die Oberhand: Die Maßnahme scheiterte, wie das Bad auf Facebook mitteilen musste.
Eine Sperre des Bades wurde aber nicht angedacht. „Das Naturbad bleibt dennoch geöffnet, so könnt ihr das Kneipp- und Kinderplanschbecken nutzen und der ein oder andere zum Sonnenbaden vorbei kommen (sic!)“, so die Verantwortlichen.
Und ein Bad im See? Auch möglich, aber auf eigene Gefahr: Dies obliege „jedem selbst, da nicht alle Menschen auf Zerkarien reagieren“. Badegästen wird der Besuch im Bad jedenfalls versüßt: „Für den Eintritt ins Bad zahlt ihr ab sofort nur noch die Hälfte.“
