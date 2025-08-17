Keine Schützenhilfe! Volleyballer verpassen EM

Die österreichischen Volleyballer haben doch kein Ticket für die EM 2026 ergattert. Einen Tag nach ihrem 3:0-Pflichtsieg gegen Aserbaidschan rutschte die Mannschaft um Paul Buchegger und Alexander Berger durch die Ausgänge in den restlichen Qualifikationspools am Sonntag noch aus dem Kreis der besten fünf Gruppenzweiten.
Nordmazedonien lag nach einem 3:0 gegen Georgien am Ende dank der höheren Anzahl an gewonnenen Punkten knapp vor der ÖVV-Auswahl.
Beide Nationen hatten nach vier Spielen sechs Punkte beziehungsweise ein Satzverhältnis von 7:6 zu Buche stehen. Hinter den Österreichern blieben aus den sieben Pools im Ranking der Gruppenzweiten damit nur die Norweger. Damit bleibt es dabei, dass Österreich bei den Männern zuletzt 2019 bei einer EM dabei war.
ÖVV-Frauen bei EM dabei
Die ÖVV-Frauen hatten sich vor einer Woche erstmals aus eigener Kraft für eine EM qualifiziert. Diese findet im Spätsommer 2026 in der Türkei, Aserbaidschan, Tschechien und Schweden statt. Jene der Männer wird anschließend in Italien, Finnland, Bulgarien und Rumänien gespielt. Neben zwölf gesetzten Nationen nehmen auch die sieben Quali-Gruppensieger sowie die fünf besten Gruppenzweiten teil.
