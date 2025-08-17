Keine Schützenhilfe! Volleyballer verpassen EM

Beide Nationen hatten nach vier Spielen sechs Punkte beziehungsweise ein Satzverhältnis von 7:6 zu Buche stehen. Hinter den Österreichern blieben aus den sieben Pools im Ranking der Gruppenzweiten damit nur die Norweger. Damit bleibt es dabei, dass Österreich bei den Männern zuletzt 2019 bei einer EM dabei war.