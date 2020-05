„Zwischen Anschober und mich passt kein Blatt“

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) sieht kein „politisches Hickhack“ bei der Diskussion um die hohen Corona-Zahlen in Wien. Vielmehr sei seine Kritik ein Angebot gewesen, im Zuge der Krise vermehrt auch die Polizei einzusetzen. Diese Kooperation funktioniere in allen anderen Bundesländern bereits gut, so Nehammer.