Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nackte Tatsachen

Gast hatte sich ausgesperrt, da rief er Feuerwehr

Oberösterreich
17.08.2025 20:32
Symbolbild
Symbolbild(Bild: P. Huber)

„Zwickts mi i man i tram,des derf net woa sei,wo san ma daham?“ textete einst Wolfgang Ambros. Ganz so schlimm war´s nicht, was den Feuerwehrleuten in Neukirchen an der Vöckla widerfuhr. Dafür lässt sich eine andere Austro-Pop-Größe bemühen: Georg Danzer mit seinem „Nackerten“.

0 Kommentare

„Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurden wir am 17.August um 05:58Uhr alarmiert. Bei einem Beherbergungsbetrieb wurde der Brandmeldetaster gedrückt“, berichtet die FF Neukirchen an der Vöckla.

Drei Feuerwehren rückten an
Umgehend rückten die FF Neukirchen, FF Redl und die BTF Brauerei Zipf aus. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehr kam den Florianis bereits ein Hotelgast im Adamskostüm entgegen. Der nackte Mann hatte sich aus seinem Hotelzimmer ausgesperrt und sah keinen anderen Ausweg mehr, als die Brandmeldetaste zu drücken, um wieder ins Zimmer zu gelangen. Mithilfe der Feuerwehr konnte dem Hotelgast geholfen werden.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
191.147 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
132.671 mal gelesen
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Medien
Neuer Ö3-Star: Das sind die Kandidaten im Rennen
131.463 mal gelesen
Die Entscheidung um die Nachfolge für Robert Kratky soll bald getroffen werden – die besten ...
Außenpolitik
Fiasko in Alaska: Europa wird den Preis zahlen
1996 mal kommentiert
Putins Mienenspiel beim Gipfel mit Trump sagte viel aus. Am Ende aber verließ er Alaska mit ...
Außenpolitik
Trump: „Es liegt jetzt wirklich an Selenskyj“
1885 mal kommentiert
Live im TV hieß es plakativ: „Pursuing peace“ („nach Frieden streben“) – doch vieles blieb ...
Außenpolitik
Von der Leyen und Macron mit Selenskyj bei Trump
1543 mal kommentiert
Ursula von der Leyen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der Präsidenten ...
Mehr Oberösterreich
Nackte Tatsachen
Gast hatte sich ausgesperrt, da rief er Feuerwehr
Packender Fight
LASK gewinnt Krisenduell gegen die Austria
Drei Spiele ohne Tor
Blau-Weiß Linz bleibt auch gegen WAC in der Krise
Lenkerin meldete sich
Bei Fahrt mit Motorroller wurde Senior abgedrängt
Krone Plus Logo
Tipps von der Expertin
„Dahlie ist der Inbegriff einer Sommerblume“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf