Gast hatte sich ausgesperrt, da rief er Feuerwehr

„Zwickts mi i man i tram,des derf net woa sei,wo san ma daham?“ textete einst Wolfgang Ambros. Ganz so schlimm war´s nicht, was den Feuerwehrleuten in Neukirchen an der Vöckla widerfuhr. Dafür lässt sich eine andere Austro-Pop-Größe bemühen: Georg Danzer mit seinem „Nackerten“.
„Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurden wir am 17.August um 05:58Uhr alarmiert. Bei einem Beherbergungsbetrieb wurde der Brandmeldetaster gedrückt“, berichtet die FF Neukirchen an der Vöckla.
Drei Feuerwehren rückten an
Umgehend rückten die FF Neukirchen, FF Redl und die BTF Brauerei Zipf aus. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehr kam den Florianis bereits ein Hotelgast im Adamskostüm entgegen. Der nackte Mann hatte sich aus seinem Hotelzimmer ausgesperrt und sah keinen anderen Ausweg mehr, als die Brandmeldetaste zu drücken, um wieder ins Zimmer zu gelangen. Mithilfe der Feuerwehr konnte dem Hotelgast geholfen werden.
