Gast hatte sich ausgesperrt, da rief er Feuerwehr

Drei Feuerwehren rückten an

Umgehend rückten die FF Neukirchen, FF Redl und die BTF Brauerei Zipf aus. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehr kam den Florianis bereits ein Hotelgast im Adamskostüm entgegen. Der nackte Mann hatte sich aus seinem Hotelzimmer ausgesperrt und sah keinen anderen Ausweg mehr, als die Brandmeldetaste zu drücken, um wieder ins Zimmer zu gelangen. Mithilfe der Feuerwehr konnte dem Hotelgast geholfen werden.