„Power Chicken“, Käfer und Katzen bei Such-Trends

Ein sattes Plus von 3350 Prozent bei den Suchanfragen verzeichnete indes „Power Chicken“, ein Fertiggericht aus Hühnerfleisch, dass diese Woche in der Puls-4-Start-up-Show „2 Minuten 2 Millionen“ seine Premiere feierte. Platz drei in den Top-Trends geht an den Riesenkäfer „dynastes satanas“ (plus 2050 Prozent). Noch immer hoch, aber im Vergleich dazu relativ gering ist dagegen das Suchinteresse an Schutzmasken aus Plexiglas (plus 400 Prozent) und dem Vatertag (plus 250 Prozent).