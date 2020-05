Seltene Kinder-Erkrankung: Bub (5) in New York tot

Nachdem bei Dutzenden Kindern ungewöhnlich schwere Erkrankungen im mutmaßlichen Zusammenhang mit dem Coronavirus bekannt wurden, ist in New York nun ein fünfjähriger Bub an einer seltenen Entzündungskrankheit gestorben, die mit dem neuartigen Virus in Verbindung stehen könnte. Die Behörden untersuchten weitere Todesfälle und 73 ähnliche Fälle, bei denen Kinder in New York Symptome wie beim Kawasaki-Syndrom oder dem toxischen Schocksyndrom hätten, bestätigte Gouverneur Andrew Cuomo am Freitag.