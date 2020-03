WhatsApp: So funktioniert der Video-Gruppen-Chat

Messenger-Dienste haben aktuell Hochkonjunktur - schließlich will man Freunden und der Familie trotz Coronavirus nahe sein und verbunden bleiben. Besonder beliebt sind derzeit vor allem Videoanrufe, am besten in der Gruppe. Auch via WhatsApp können bis zu vier Personen gleichzeitig miteinander videotelefonieren. Wie das geht, erfahren Sie im Video.