Hacker erpressen Firmen mit dreckigen Geheimnissen

Diese zweite Erpressungsebene scheint so effektiv zu sein, dass manche Malware-Programmierer ihre Viren mittlerweile so gestalten, dass sie nicht alle Systeme in einem Netzwerk verschlüsseln, sondern einige intakt lassen, um sich dauerhaft in diesen einzunisten, um stets Zugriff auf sensible Firmendaten zu haben. Von dieser Vorgehensweise, beobachtet beim Krypto-Trojaner „DoppelPaymer“, berichtete jüngst ein Analystenteam von Microsoft.