Bizarre Szenen zum Sowjet-Shooter „Atomic Heart“

Das russische Entwicklerstudio Mundfish hat ein neues Video zum bizarren Shooter-Projekt „Atomic Heart“ veröffentlicht. In dem in einer fiktiven Sowjetunion angesiedelten Spiel, in dem Hightech und Übernatürliches Hand in Hand miteinander gehen, wird man nicht nur mit Waffengewalt, sondern unter anderem auch mit Telekinese gegen seine Gegner vorgehen. Im neuen Clip sind auch Körper-Upgrades zu sehen, mit denen der Held im Spiel neue Kräfte gewinnt. „Atomic Heart“ soll noch 2020 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Ein genaues Datum wurde noch nicht verraten.