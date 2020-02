Notrufe in weiten Teilen der Schweiz ausgefallen

In weiten Teilen der Schweiz sind in der Nacht auf Mittwoch die Notrufe ausgefallen. Zahlreiche Dienststellen der Rettungsdienste teilten über Twitter beziehungsweise in Medienmitteilungen mit, dass sämtliche Notrufnummern ausgefallen seien. Polizei und Rettung waren zum Teil nur noch via Mobilkommunikation erreichbar.