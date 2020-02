Lücke in WhatsApp: Ihre Daten sind in Gefahr

Er hat sowohl in der Windows- als auch in der Mac-Version des WhatsApp-Clients für den Desktop eine Schwachstelle entdeckt, die sich in einem Codefragment verbarg, das für die Vorschau von Inhalten zuständig war. Mit einer manipulierten Nachricht mit JavaScript-Code konnten Angreifer die Lücke ausnutzen, um Zugriff auf das Dateisystem des Nutzers zu bekommen.