Frau um 140.000 Euro betrogen: Prozess in Linz

Verdächtiger bei Geldübergabe geschnappt

Bei einer geplanten weiteren Geldübergabe am Münchner Hauptbahnhof wurde am Nachmittag des 27. August der Verdächtige festgenommen und in die Justizanstalt eingeliefert. Die Staatsanwaltschaft Linz ersuchte um Auslieferung, informierte die Polizei in St. Pölten nach der Verhaftung über den Love-Scam-Fall.