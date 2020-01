Bildmanipulation: Passbilder bald nur noch im Amt

Keine Freude hat man mit der geplanten Änderung im Einzelhandel: Der Plan würde Millionenumsätze im Handel vernichten, kritisieren die Chefs der Handelsverbände HDE und Technik in einem Brief an Bundesinnenminister Horst Seehofer, welcher der dpa vorliegt. „Angesichts der ohnehin angespannten Lage im stationären Einzelhandel stellt dies eine existenzielle Bedrohung für viele mittelständische Unternehmen dar“, heißt es darin.