Neue Debatte entfacht: Wer haftet für Content?

Das solle auch so bleiben, denn andernfalls bestehe die Gefahr, dass nicht weniger, sondern sogar mehr illegale Inhalte im Internet kursierten, warnte El Ramly. Wenn Online-Dienstleister für illegale Inhalte auf ihren Seiten potenziell bestraft würden, hätten sie weniger Interesse daran, sie überhaupt zu identifizieren, argumentiert sie in ihrem Schreiben an die Brüsseler Behörde, das der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch vorlag.