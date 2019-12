Die besten Tipps fürs Fotografieren im Winter

Schutz vor Feuchtigkeit

Neben den kalten Temperaturen macht der Ausrüstung auch Feuchtigkeit zu schaffen. Bei dichtem Schneetreiben empfiehlt sich daher insbesondere bei Spiegelreflexkameras ein Regenschutz. Wer keine outdoortaugliche Kamera sein Eigen nennt, kann mit diesem Kameragehäuse und Objektiv trocken halten. Übers Internet und im Fotofachhandel sind solche "Regenmäntel" bereits für unter 20 Euro zu haben. Häufig werden unterschiedliche Größen angeboten, damit von der kurzen Fixbrennweite bis zum langen Tele-Objektiv auch alles unter dem Schutz Platz findet.

Geht es schließlich in die wohlig warme Stube zurück, sollte die Kamera nur allmählich an die vorherrschende Temperatur angepasst werden, um die Bildung von Kondenswasser zu vermeiden. Am besten die Kamera erst einmal in Foto-Tasche oder -Rucksack verstaut und beispielsweise im kühleren Flur stehen lassen.