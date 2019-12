So scharf haben Sie „Last Christmas“ nie gesehen

Sony Music Entertainment hat das Musikvideo des 35 Jahre alten Weihnachts-Hits als Remaster veröffentlicht und dafür noch einmal das Original-Videomaterial neu digitalisiert und bearbeitet. Das Ergebnis hat man am offiziellen Kanal von Wham! veröffentlicht. Um das Video in seiner ganzen Pracht zu genießen, stellen Sie per Klick auf das Zahnrad-Symbol unten rechts die Auflösung auf 2160p und wechseln Sie in den Vollbild-Modus!