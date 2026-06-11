Polizisten bedroht, um Suff-Fahrt zu vertuschen

Angeklagter drehte per WhatsApp und am Telefon durch

Doch damit nicht genug: Per WhatsApp wurde der Beamte später auch noch wüst bedroht – und zur Ex-Freundin des Polizisten meinte der Angeklagte am Telefon auch noch, dass er die Polizeiinspektion in die Luft sprengen oder ihr Haus anzünden werde, wenn es eine Anzeige gibt. „Es waren alles nur leere Worte“, erklärte der Angeklagte, der sich schlussendlich aber schuldig bekannte.