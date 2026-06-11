Fußballsprüche von Cordoba bis zur Donauinsel

Vom Urschrei zum Klingelton

Wenn es beim Fußball um Pleiten, Pech, Pannen und (unfreiwilligen) Humor geht, muss man aber keinesfalls über die Landesgrenzen schauen. Als Hans Krankl bei der WM 1978 das 3:2 gegen Deutschland schoss, war nicht nur der bis heute anhaltende Córdoba-Mythos geboren. Radiomoderator Edi Finger sen. ging mit seinem eruptiven „Tooor, Tooor, Tooor ... i wer narrisch!“-Schrei in die heimische Rundfunkgeschichte ein. Ein halbes Jahrhundert später tönt die Jubelarie auch schon mal als Handyklingelton in der U-Bahn.