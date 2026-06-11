Wiener Axt-Mörder sprengt Prostitutionsring

Lebensbeichte vor Suizid

In Polizeiverhören zerfloss Ingo S. – ein erfolgreicher Angestellter – in Selbstmitleid, brach jedes Mal in Tränen aus, wenn ihm ein Foto des 16-Jährigen gezeigt wurde. Aber er war bereit, eine Lebensbeichte abzulegen, bevor der 45-Jährige letzten Juni im Wiener Landesgericht zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Und sich kurz danach in der Justizanstalt selbst richtete. Die Geschichte von Ingo S. war damit zu Ende, doch die Ermittlungen der Polizei liefen erst richtig an.