5G: Wirtschaftsminister warnt vor Huawei-Boykott

„Wir sollten uns nicht gegen einzelne Unternehmen richten, sondern darauf bestehen, dass alles, was in Deutschland an elektronischen und hoch technologischen Bauteilen verbaut wird, höchsten Sicherheitsanforderungen genügt“, sagte Altmaier dem „Tagesspiegel“ (Sonntag). Wer diese Sicherheitsanforderungen „nicht erfüllt, ist draußen“. Die Daten der Bürger müssten gegen Missbräuche von außerhalb geschützt werden.