Smartes Schloss mit „einfachen Mitteln“ geknackt

Experten des F-Secure haben mit „erstaunlich einfachen“ Mitteln das smarte Türschloss des koreanischen Herstellers KeyWe gehackt und geöffnet. Für Rüdiger Trost, Head of Cyber Security Solutions bei dem finnischen Unternehmen, ein weiterer Beleg dafür, dass das sogenannte Smart Home weltweit noch mit extremen Sicherheitsproblemen zu kämpfen hat: „Veraltete Betriebssysteme, schlechte Programmierung, fehlende Standards - die inzwischen unüberschaubare Vielzahl an vernetzten Geräten macht das ‚smarte‘ Heim zum ‚Dumb Home‘. Wer sich als Verbraucher auf solche Geräte verlässt, ist am Ende selbst der Dumme.“