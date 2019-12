Gibt es bald Impfungen ganz ohne Nadel?

Um den Schutzstoff in die oberste Hautschicht einzubringen, verwendet der Wissenschafter einen Infrarotlaser, der Mikroporen in der Haut erzeugt. Ursprünglich wurden diese Geräte für die Faltenreduktion entwickelt, erwiesen sich aber als vielversprechend für die medizinische Anwendung. Die Impfstoffe bestehen aus winzigen Nanopartikeln. Noch ist die Entwicklung im Laborbereich angesiedelt, doch der Forscher gibt sich optimistisch: „Ich halte die Wahrscheinlichkeit, dass Haut-Impfstoffe kommen werden, für hoch. Dies auch deshalb, weil die Nadel-Impfung in Entwicklungsländern Infektionen wie HIV und Hepatitis Vorschub leistet: Die Nadeln werden leider aus Kostengründen und mangelnder Aufklärung oft wiederverwendet.“