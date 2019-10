„Satellit“ von Samsung schlug auf Pferdekoppel ein

Samsung sprach von „kontrollierter Landung“

Was der Pferdehofbesitzerin einen Schrecken eingejagt hat, ist aus Sicht von Samsung eine geplante Landung. Der Ballon habe am Samstag seinen Sinkflug angetreten, „Wetterbedingungen resultierten in einer weichen Landung in einer ausgewählten ländlichen Region“, heißt es von Samsung.