220 MB für 50 Euro: WLAN im Flugzeug bleibt teuer!

Seit einem Jahr funkten LTE-Masten in die Luft

Erst im vergangenen Jahr ist in Europa eine Komponente am Boden hinzugekommen: Rund 300 LTE-Basisstationen des „European Aviation Network (EAN)“ funken aus 28 EU-Mitgliedsstaaten mit Nokia-Technik in den Himmel und bilden gemeinsam mit Satelliten des britischen Herstellers Inmarsat ein Hybrid-Netz. Laut der Deutschen Telekom bietet es an Bord eine Übertragungsrate von derzeit 75 Mbit/Sekunde. Das ist genug für einen TV-Livestream oder Video-Konferenzen.