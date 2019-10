Hongkong-Proteste: China rügt Apple für iPhone-App

China hat Apple vorgeworfen, die Demonstranten in Hongkong zu unterstützen. Der US-Technologiekonzern biete eine mobile Verkehrs-Anwendung an, die den Aktivisten die Standorte der Polizei anzeige, kritisierte am Mittwoch das Parteiorgan „Volkszeitung“. Dies mache es Demonstranten leichter, sich an gewalttätigen Aktionen zu beteiligen.