Hacker legen E-Mail-System steirischer Firma lahm

„Angegriffen wir alles, was erreichbar ist“

Unger appellierte an ein Problembewusstsein in allen Chefetagen. "Gegen Gefahren muss man ein starkes Netzwerk entwickeln. Angegriffen wird alles, was irgendwie erreichbar ist, Banken, Versicherungen, Private - wir haben über 400 Weltmarktführer in Österreichs Wirtschaft.