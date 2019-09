Spur nach China: Airbus Opfer von Cyber-Attacken

Chinas Regierung wies den Verdacht der Industriespionage indes entschieden zurück. Er könne versichern, dass sich China „entschlossen gegen jede Form von Cyberattacken wendet“, sagte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums am Freitag. In der jüngsten Vergangenheit habe es immer wieder Berichte über solche Angriffe gegeben, in denen „ohne jeden Beweis“ China verantwortlich gemacht worden sei, sagte der Außenamtssprecher weiter. Ziel dieser Mutmaßungen sei es, die Volksrepublik zu „beschmutzen“. „Das ist weder professionell noch verantwortungsbewusst.“