Wie viele Polizisten braucht Österreich? Kopieren

Richtig ist es genauso, denn im internationalen Vergleich müsste man alle Kritiker fragen: In welchem Land außer in Österreich möchten Sie gerne leben und würden sich dort viel sicherer fühlen? Wer ehrlich ist, wird kaum behaupten, dass das Leben von Russland bis USA sicherer ist. Liechtenstein vielleicht ausgenommen nicht einmal in unseren Nachbarländern. Sogar in der Schweiz etwa gibt es immer wieder heiße Kriminalitätsdebatten.