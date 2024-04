Budapest: Erneut Tausende bei Protest gegen Orbán

Innenminister „soll in Pension gehen“

Der 43-Jährige rief außerdem dazu auf, die für die Pädophilie-Skandale politischen Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. In diesem Zusammenhang forderte er den Rücktritt des Innenministers Sándor Pintér, der in Pension gehen solle, wurde Magyar vom Onlineportal „Telex.hu“ zitiert.