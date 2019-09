Mobilität: Das sagen die Spitzenkandidaten

P.S.: Was kein Politiker bestreitet, aber alle lieber nicht klar sagen: Was immer man bei Lkw-Maut & Co. macht, muss heimische Transporteure genauso treffen. Sind nur die aus dem EU-Ausland betroffen, ist die Sache genauso europarechtswidrig wie die Pkw-Maut der Deutschen, die nur Österreicher und andere Nicht-Deutsche treffen sollte.