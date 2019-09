Bei der Transitflut ist Belastungsgrenze erreicht

Alle zehn Sekunden brettert auf der Autobahn bei Wörgl ein Lkw vorbei. Oder anders: Auf einer der am stärksten betroffenen Transitstrecken in Tirol registriert die Asfinag 9000 Lkw pro Tag. In Salzburg ist die Situation mit 6500 Schwerfahrzeugen auf der Westautobahn bei Wals kaum besser. Den Salzburgern und Tirolern reichte es heuer im Sommer: Kurzerhand schlossen die beiden zuständigen Landesräte einzelne Autobahnabfahrten, um Gemeinden vor ausweichenden Lkw zu schützen.