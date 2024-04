Willi versus Anzengruber: Ein Stechen ohne Hauen

5. Macht es einen grundlegenden Unterschied, wer Bürgermeister wird? Nur auf einer Gefühlsklaviatur der Personenebene. Von den Inhalten der Politik her ist es so, dass die Parteilisten von Willi und Anzengruber in der Stadtregierung – diese wird im Proporz nach den Stimmanteilen der Parteien beschickt – eine Mehrheit haben. Ihre Zusammenarbeit ist somit wahrscheinlich. Das wissen die beiden Kandidaten, und daher behandelten sie sich im Wahlkampf mit freundlichem Respekt. Die künftige Politik in Innsbruck ist wohl so oder so ein Kompromiss des Programms von Willi und Anzengruber. Nicht entweder – oder.