Feuerwehrauto in NÖ umgestürzt – eine Person tot

Unfalldrama in NÖ: In Neustift-Innermanzing (Bezirk St. Pölten) ist am späten Freitagnachmittag ein Feuerwehrauto umgestürzt. Laut Klaus Stebal vom Landeskommando Niederösterreich kam einer der Helfer dabei ums Leben. Ein Insasse wurde schwer, drei weitere wurden bei dem Crash leicht verletzt. Das Kfz war zu einem Einsatz unterwegs gewesen.