Knicks erspielen sich Matchball gegen Philadelphia

Die New York Knicks sind nur noch einen Sieg vom Einzug in die zweite Runde der NBA-Play-offs entfernt. Die Knicks gewannen am Sonntag 97:92 bei den Philadelphia 76ers und führen in der Serie mit 3:1-Siegen. Die Gäste lagen mehrfach zweistellig in Rückstand, kamen im Schlussviertel aber zurück und ließen die Gastgeber nach dem 82:81 nicht mehr vorbei.