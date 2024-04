Flug nach Malmö: Rave-Queen Kaleen hebt ab

Auf Wiedersehen, Österreich – Hej Schweden! Am heutigen Sonntag reist Kaleen gemeinsam mit der österreichischen Delegation vom Flughafen Wien/Schwechat Richtung Malmö ab. Dort gehen dann die monatelangen Vorbereitungen auf den Eurovision Song Contest in die Zielgerade. Schon am Montag Nachmittag steht die erste Probe auf der großen Song-Contest-Bühne in der Malmö Arena auf dem Programm. „Wir haben uns so lange darauf vorbereitet, und jetzt bin ich einfach nur voller Vorfreude auf Malmö und darauf, nun zum ersten Mal auf der ESC-Bühne zu stehen und das alles zu erleben“, so Kaleen bei ihrer Abreise. Erst am Freitag gab sie an einem Abend gleich zwei Live-Auftritte, da kommt ihr ein zweiwöchiger Aufenthalt in Schweden gelegen, wie sie mit Augenzwinkern verrät: „Es ist schön, nach den vielen Promo-Reisen im Vorfeld jetzt einmal zwei Wochen am gleichen Ort zu sein.“