Elternsein und Beruf müssen vereinbar sein!

Teilzeit wird für viele Mütter zur Falle

Bei Müttern geht der Trend ganz klar zur Teilzeit. Nicht ohne Konsequenzen: Innerhalb von zehn Jahren nach der Geburt des ersten Kindes verlieren Frauen in Österreich nach wie vor 51 Prozent jenes Gehalts, das sie vor der Schwangerschaft verdient haben. Alleinerzieherinnen leben zudem oft am Existenzminimum, viele gelten als extrem armutsgefährdet. 47 Prozent der Ein-Eltern-Haushalte fallen nach der Statistik Austria in diese Risikogruppe. Ein durchschnittliches Kindertagesheim hat 21,8 Betriebstage pro Jahr geschlossen - in jener Zeit suchen Eltern oft händeringend nach Lösungen und Alternativen.