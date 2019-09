Migration: Das sagen die Spitzenkandidaten

Die Antworten der Spitzenkandidaten analysiert Politikwissenschaftler Peter Filzmaier: Die Migrationspolitik war der Aufreger des Jahres 2015 und bei der Nationalratswahl 2017. Erst heuer wurde Zuwanderung als Hauptthema von der Umweltpolitik abgelöst. Der Klimawandel wird inzwischen häufiger diskutiert. Was geblieben ist und sich bei den Politikerantworten zeigt: Das Thema Zuwanderung polarisiert unverändert am meisten, die Parteipositionen unterscheiden sich stark. So weit, so altbekannt.