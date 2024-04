Bericht: Kreml soll AfD-Strategie geplant haben

Verliert Zustimmung

Laut ZDF-Politbarometer verliert die AfD derzeit Zustimmung. Wenn am kommenden Sonntag Europawahlen wären, würden 15 Prozent der Partei ihre Stimme geben. In den vergangenen Tagen waren vier Personen wegen Verdacht der Spionage für China verhaftet worden, darunter ein Mitarbeiter des Spitzenkandidaten Maximilian Krah. Er soll Informationen aus dem EU-Parlament an China weitergegeben haben und sitzt jetzt in Untersuchungshaft (siehe Video oben).